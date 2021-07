La gimnasta Simone Biles podría perderse el resto de los Juegos Olímpicos

Según informó la federación estadounidense de gimnasia, la multimedallista olímpica se retiró de la competencia "por razones médicas", sin ofrecer más precisiones sobre su estado de salud.

La estadounidense Simone Biles fue reemplazada durante el concurso general por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio “por razones médicas” y es duda para el resto del evento, indicó a la AFP la Federación Estadounidense de Gimnasia.

“Simone (Biles) se ha retirado de la competición por equipos por razones médicas. Serán realizados diariamente exámenes para determinar si puede recibir la luz verde médica para las competiciones que vienen”, indicó la federación estadounidense a la AFP en un correo electrónico, sin ofrecer más precisiones sobre el estado de salud de la estrella de la gimnasia.

La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio).

Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions."

