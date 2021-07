Así ha influido el skate en la vida de los brasileños

"No necesitas más que una patineta para divertirte", explicó Eduardo Musa, presidente de la Federación Brasileña de Skateboard, una de las delegaciones favoritas para cosechar medallas en Tokio 2020.

Con sus miles de kilómetros de playas y sus grandes ciudades, Brasil ofrece un escenario fabuloso para surfistas y skateboarders, en dos deportes de los considerados ‘jóvenes’, que se estrenan como olímpicos en estos Juegos de Tokio.

En el mar, Brasil apunta alto con Gabriel Medina e Italo Ferreira, mientras que en la competición urbana estarán en liza la número uno mundial, Pamela Rosa, y la número dos, Rayssa Leal, de apenas 13 años.

“Es como en la mayoría de los países y más especialmente en los que hay una gran pobreza. No hay realmente oportunidad para hacer cosas, así que cuando eres niño sales a jugar a la calle. O en la playa, con esta inmensa costa que tenemos”, explicó a la AFP Eduardo Musa, presidente de la Federación Brasileña de Skateboard.

Según un estudio reciente encargado por la Federación Brasileña hay 8,5 millones de skaters en el país. “En la franja de edad de 8-18 años somos el segundo deporte de Brasil”, afirmó.

“El surf es también muy importante en nuestro país, pero es un poco más caro que el skateboarding, donde no necesitas más que un monopatín para divertirte”, explica Musa, precisando que estos dos deportes forman parte de un sector económico en plena expansión en el país.

En el skate son sobre todo las chicas las que ocupan los lugares más destacados en los ‘skateparks’ del país, que proliferan a toda velocidad.

“Cuando comencé a hacer skate no tenía la costumbre de ir al skatepark”, cuenta a la AFP Doria Varella, especialista del park, una de las dos pruebas olímpicas, y que apenas tiene 19 años.

“Ahora hay más skateparks, probablemente debido a los Juegos Olímpicos. Tenemos nuevas estructuras, lugar estupendos para entrenarnos y muchas otras cosas para hacer skate”, explica.

El skateboarding es un deporte-tendencia y sus adeptos tienen en ocasiones hasta estatus de estrella, como Leticia Bufoni, una profesional del street (la otra prueba olímpica).

