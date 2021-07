Juan García: “Trabajar las fuerzas básicas es la única solución para salir adelante”

El presidente de Comunicaciones además de hablar sobre las fuerzas básicas del club blanco, también habló del futuro de Óscar Santis.

Comunicaciones FC es uno de los clubes llamados a formar y exportar jugadores en Guatemala. Sin embargo, en los últimos años la afición crema ha mostrado su descontento ya que el club blanco no le ha dado muchas oportunidades al futbolista nacional y si al extranjero.

Para este torneo, Comunicaciones incorporó a varios jugadores jóvenes con miras al futuro del club, entre los que destacan Brayam Castañeda, Diego Santis, William Fajardo, así como el regreso de Nelso Iván García.

Juan Leonel García habló este viernes con Emisoras Unidas en el Súper Deportivo e invitó a reflexionar a los clubes nacionales sobre las fuerzas básicas, que lo vean como una inversión para la sostenibilidad del club.

“Ya para este torneo habrá canteranos de Comunicaciones que se han ido unificando en el proyecto de Cremas B, ahora que está Willy a cargo y que conoce la parte de abajo del club estarán viendo a algunos muchachos en este torneo”, señaló.

Invita a la reflexión

García invitó a los clubes nacionales a reflexionar y darle oportunidad a las fuerzas básicas afirmando que es la única solución para sacar adelante al futbol nacional.

“Creo que debemos reflexionar y trabajar mejor las fuerzas básicas, ese es el único camino para que realmente nuestro futbol prospere, es la inversión, pero no solo la inversión, también la planificación, nos ha tocado muy duro con el Covid, tenemos más de un año de no poder competir, de no poder trabajar al 100% como se deben estas categorías, creo que hay una luz al final del túnel para que al final de este torneo ya se puedan a empezar esos campeonatos, y poder empezar este semestre ya con nuestras fuerzas básicas, esa es la única solución para salir adelante”, afirmó el presidente de Comunicaciones.

Tema Óscar Santis

Juan García también habló sobre el futuro de Óscar Santis ante los rumores de una posible salida del club blanco, concretamente al futbol mexicano o a la MLS.

García recalcó que “nadie se ha comunicado formalmente con el club”, por lo que Santis sigue ligado a Comunicaciones a la espera de una oferta formal por el futbolista formado en Suchitepéquez.

Asimismo, ante los rumores de una posible prueba en el Inter de Miami, García señaló que “con la tecnología que existe en el futbol y con las competencias como Copa Oro”, estos clubes deberían conocer bien a los jugadores que están scouteando.

