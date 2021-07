VIDEO. Marcos Rojo agarra a puñetazos a un guardia durante pelea

Jugadores de Boca Juniors pasaron la noche en la comisaría luego de protagonizar una fuerte pelea con integrantes del Atlético Mineiro tras el partido disputado por la Copa Libertadores. Mira las imágenes.

La delegación de Boca Juniors fue trasladada a una comisaría de Belo Horizonte para prestar declaración por los incidentes ocurridos este martes en el Mineirao tras finalizar el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro.

Los jugadores de Boca Juniors fueron liberados este miércoles tras pasar doce horas en una comisaría de Belo Horizonte (sudeste de Brasil) por los incidentes protagonizados la noche del martes tras la derrota sufrida frente al Atlético Mineiro por Copa Libertadores, confirmó un fotógrafo de la AFP.

Según la Policía Militarizada del estado de Minas Gerais, al menos ocho personas vinculadas a Boca Juniors, entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes fueron identificados a través de las cámaras de seguridad durante la pelea y son acusados de tres crímenes: lesión corporal, agresión y destrucción de patrimonio público.

Además de los destrozos en el mobiliario del estadio, el delegado del partido también fue agredido.

Los acusados son los jugadores e Javier García, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Sebastián Villa, el entrenador de porteros, Fernando Gayoso, el auxiliar Leandro Somoza y el directivo Raúl Cascini.

La Policía Militarizada pidió a los ocho identificados que se presentaran en la comisaría para esclarecer los hechos, aunque finalmente toda la expedición xeneize se trasladó hasta la 6ª Comisaría Regional de la Policía Civil de Belo Horizonte para declarar.

Los graves incidentes se produjeron tras finalizar el partido que el Atlético Mineiro venció en la tanda de penales por 3-1 después del 0-0 en los 90 minutos, el mismo resultado de la ida en Buenos Aires.

Just Marcos Rojo ready to kill someone with a fire extinguisher for Boca. No biggie. pic.twitter.com/ADc4zlGUT3

— The Kick Off (@thekickofftg) July 21, 2021