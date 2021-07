“Bale cumplirá su contrato y también informamos que no habrá una cesión”, afirma su agente

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale afirmó que el delantero galés se quedará en el Real Madrid y cumplirá su contrato que lo vincula al club blanco hasta junio de 2022.

Parece que la novela del delantero galés Gareth Bale y Real Madrid ha llegado a su desenlace, el agente del galés, Jonathan Barnett, confirmó que que el atacante cumplirá su vínculo con el Real Madrid hasta junio de 2022.

Garth Bale jugó la última temporada en condición de préstamo con el Tottenham Hotspur de la Premier League bajo las órdenes de José Mourinho quien fue cesado semanas antes que finalizara la temporada.

La situación de Bale áun es compleja, pues ocuparía casilla de extracomunitario, por lo que el Real Madrid buscaría darle salida a uno de sus extracomunitarios, sin embargo en España afirman que Vinicius Jr., está en trámites para obtener la nacionalidad española por lo que dejaría la casilla libre para Bale.

🚨⚪ Info MR: Jonathan Barnett CONFIRMA a MadridistaReal que Gareth Bale no va a aceptar ni traspaso ni cesión. Y el club NO se plantea rescindir su contrato. SE QUEDA en el Real Madrid. https://t.co/KD3So8tC0O pic.twitter.com/NHi1uTMPeK — MadridistaReal (@RMadridistaReal) July 20, 2021

La situación de Bale con el Real Madrid

Jonathan Barnett, CEO de Stellar Group y representante de Gareth Bale, ha confirmado a la revista Madridista Real que Bale se queda en el Real Madrid y que no va a aceptar tampoco ninguna propuesta de cesión a otro club. El galés rechaza salir en cualquier condición.

“¿Que Bale se queda en el Madrid? No es una novedad. No es noticia. Dijimos que cumpliría su contrato y también informamos de que no habrá una cesión. Sobre las noticias de rescisión del contrato, son basura”, afirmó Barnett en entrevista con la revista antes citada.

Bale buscará cumplir su contrato con la institución merengue hasta el 30 de junio 2022, el galés ha reiterado en varias ocasiones que no descarta su retiro después de finalizar su contrato con la entidad blanca.

🚨🗣️ Las palabras de Barnett al director de MadridistaReal: "¿Que Bale se queda en el Madrid? No es una novedad. No es noticia. Dijimos que cumpliría su contrato y también informamos de que no habrá una cesión. Sobre las noticias de rescisión del contrato, son basura". — MadridistaReal (@RMadridistaReal) July 20, 2021

Por el momento, el Real Madrid solo ha anunciado los fichajes de David Alaba y Carlo Ancelotti, para la temporada 2021/2022, la afición ha exigido movimientos para tener un plantel competitivo para la próxima temporada, sin embargo, la entidad blanca ha realizado pocos movimientos tanto en salidas de jugadores, así como llegadas.

