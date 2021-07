VIDEO. El esloveno Tadej Pogacar conquista el Tour de Francia 2021

Pogacar de 22 años, conquistó por segunda ocasión el Tour de Francia, este domingo en la avenida de los Campos Elíseos de París.

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), vigente campeón, conquistó por segunda ocasión el Tour de Francia, este domingo en la avenida de los Campos Elíseos de París, luego de la 21ª etapa.

El campeón de Bélgica Wout van Aert (Jumbo) se impuso en el esprint final, superando al británico Mark Cavendish, tercero en la etapa.

A sus 26 años, van Aert conquistó su tercera victoria desde la salida, su segunda en dos días. Actuación excepcional, ganó una etapa de montaña (el día del Mont Ventoux), una contrarreloj (Saint-Emilion) y un esprint masivo (París Campos Elíseos).

The reactions at the sprint finish!

El champán, las fotos de celebración, el paseo de los héroes que han logrado llegar hasta el final fueron la nota principal de los últimos 108,4 kilómetros entre Chatou, al este de la capital, y la célebre avenida parisiense que desde 1975 sirve de escenario al festejo final del Tour, dieron paso al prestigioso embalaje.

Pogacar, que firmó la segunda victoria eslovena en 108 ediciones de la ronda gala, se enfundó asimismo el maillot blanco como el mejor joven y el maillot a lunares de líder de la montaña. Además de va de este Tour con tres victorias de etapa.

The best climber, it's the Slovenian!

El líder del UAE Emirates fue el mejor de la carrera, tras la salida de Primoz Roglic por las lesiones sufridas en una caída se quedó ‘solo’ en la pelea por el título y ni Jonas Vingegaard, segundo, ni Ríchard Carapaz, tercero, pudieron impedir su dominio aplastante.

De 22 años, cumple 23 en septiembre, el pedalista esloveno firma un triunfo más, el segundo en la mejor carrera del mundo y a la espera de un ciclista que lo ponga contra la pared.

👶 Maillot blanc : 🇸🇮 @TamauPogi

The best rider of the #TDF2021 also happened to be the best young rider 😉

Du haut de ses 22 ans, 🇸🇮 @Tamaupogi décroche le titre de meilleur jeune du #TDF2021 ! pic.twitter.com/SPXt5ZMltV

— Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021