VIDEO. Lewis Hamilton se lleva el triunfo en Gran Bretaña

El piloto británico se llevó el triunfo ante su gente, en una carrera que quedó marcada por el choque de Hamilton con Verstappen en la primera vuelta del circuito que dejó al piloto de Red Bull fuera de la carrera.

Lewis Hamilton (Mercedes) ganó por octava vez el Gran Premio de Gran Bretaña, el 99º de su carrera en Fórmula 1, este domingo en Silverstone, después de una carrera loca marcada por un choque en la primera vuelta con Max Verstappen (Red Bull), quien tuvo que abandonar.

Hamilton recibió una penalización de diez segundos por el accidente con Verstappen, quien salió por su propio pie de su monoplaza. A pesar de la sanción, Hamilton logró alcanzar y después adelantar a Charles Leclerc (Ferrari) a falta de dos vueltas para el final. El siete veces campeón del mundo sigue segundo en el Mundial por detrás del neerlandés de Red Bull.

