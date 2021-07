Jerez: “El objetivo es salir campeón con Municipal”

El guardameta guatemalteco habló sobre la actualidad con los rojos y el sabor de boca que le han dejado los últimos juegos de la Selección Nacional en Copa Oro.

Este sábado, Antigua GFC recibirá a Municipal en el que será su segundo juego amistoso de la presente pretemporada, los coloniales habían derrotado previamente a Santa Lucía (3-0) en su primer duelo amistoso.

El juego se desarrollará en el estadio Pensativo, se tenía previsto que dicho encuentro se desarrollara en la noche para estrenar la iluminación del estadio Pensativo, sin embargo se jugará a las 11:00 am.

Antigua, ya tiene prácticamente todo listo para jugar sus encuentros de local en el Apertura 2021 de noche, también remodelaron los camerinos del estadio Pensativo y mejoras en la valla perimetral.

#Apertura2021 | Antigua GFC confirma duelo amistoso contra Municipal este sábado 17 de julio a las 11:00 horas en el estadio Pensativo 🏟 *Partido a puerta cerrada ❌ pic.twitter.com/LLO9sdwcDG — Deportes Publinews (@Deportes_PN) July 16, 2021

Jerez habla sobre la actualidad en Municipal

El experimentado guardameta nacional Ricardo Jerez, habló con las voces del Mejor Equipo en el Súper Deportivo sobre la actualidad de Municipal con miras al Torneo Apertura 2021.

“Trabajando y contento de estar en el club, conociendo a mis compañeros, feliz de estar en Municipal y esperando que las cosas salgan de la mejor manera, con muchas ilusiones y deseos”, afirmó el guardameta.

“Después del partido contra el Real Espaa tuve una pequeña sobrecarga en el aductor, pero estamos listo, mañana vuelvo a jugar un partido en Guatemala y después de tanto tiempo es algo muy especial”, explicó Jerez.

📸 | Una práctica más con energía y gran ambiente 🤟🏼😁 pic.twitter.com/XVqRPARwoJ — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 15, 2021

¿Qué se siente volver al futbol guatemalteco?

“Es especial volver al país, el último partido que atajé acá fue por noviembre de 2012, estoy disfrutando, mañana nos toca jugar en Antigua, es un rival muy importante, es uno de los candidatos al título, todos inician con una ilusión muy grande, pero como grupo, Antigua dio de que hablar, será un bonito fogueo, esperamos estar a la altura”.

¿Cómo han sido los primeros días con Cardozo?

“Ha habido una muy buena relación entre el equipo y el cuerpo técnico, la exigencia es al máximo, tenemos una gran responsabilidad, primero que nada con la institución y segundo con nosotros y el cuerpo técnico, el objetivo es salir campeón con cualquier equipo grande”.

¿Cómo fueron los partidos amistosos en Estados Unidos?

“Vamos por buen camino, realmente la gira por Estados Unidos fue una buena pauta, en cada partido tenemos que cuidar el prestigio de la institución, tenemos muy buenas sensaciones”.

“La gente guatemalteca siempre responde, uno cuando viaja lleva un pedacito de su tierra a la gente, nosotros tenemos la responsabilidad de que siempre que vamos allá (Estados Unidos), debemos hacer que disfruten el espectáculo, la gente puede estar tranquila porque daremos al máximo”.

⏱ | 45' | FINAL | Real España 2 – 3 #MUNICIPAL ¡Primera victoria internacional al mando de nuestro DT @pepecardozo249! ⚽️ José Martínez

⚽️ Gustavo Britos

⚽️ José Franco #ArribaMunicipal ❤️💙#Pretemporada2021 💪🏼😈 pic.twitter.com/A560YwtlBW — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 11, 2021

¿Qué piensa de los últimos resultados de la Selección?

“Triste, los resultados no se han dado, lamentablemente las cosas no han salido, en el futbol lo que cuenta son los resultados y los resultados no se han dado. Guatemala siempre ha sido más que El Salvador, la historia lo muestra, debemos retomar ese nivel, pero ese resultado duele”.

¿Le dolió la derrota en penales ante Guadalupe?

“Yo soy muy poco de redes sociales, yo siempre he dicho que todo viéndolo desde la televisión en la comodidad de su sofá es muy fácil, pero en la cancha es distinto, uno da el máximo, a veces las cosas salen y a veces no, llevo 16 años jugando a nivel profesional gracias a Dios, estoy tranquilo, si alguien confía en mi siempre daré lo mejor”.

“Todos estábamos muy dolidos y tristes, el futbol es injusto, el profe Amarini se va sin perder ningún partido oficial, es doloroso para todos, salimos muy tristes, llegará el tiempo para hablar y poder reencontrarnos, todos los que estuvimos esa noche podemos vernos a los ojos porque siempre hemos sido muy honestos”.

