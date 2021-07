Guatemalteca Scarleth Ucelo competirá en Tokio

La deportista hace historia al convertirse en la segunda mujer en representar a nuestro país en halterofilia en unos Juegos Olímpicos.

La delegación de Guatemala que competirá en los Juegos Olímpicos sumó a su participante número 24, se trata de la jalapaneca Scarleth Ucelo, quien consiguió una nueva plaza después de que la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas publicó, este martes en su sitio web, la lista de los atletas que podrán competir en Tokio.

Ucelo se vio beneficiada al ocupar la posición 34 en el ranquin y luego del retiro de atletas por casos de dopaje.

La pesista competirá en la categorá de +86 kilogramos y se convertirá en la segunda mujer en representar a nuestro país en esta disciplina deportiva en unos juegos Olímpicos. La primera fue la quetzalteca Astrid Camposeco, quien asistió a Londres 2012.

Las palabras de Scarleth Ucelo

Tras ser notificada por la federación, Scarleth no dudó en compartir la noticia en sus redes sociales, en donde expresó su alegría y compromiso.

“Son tantos sentimientos encontrados… solo me queda darle las gracias a Dios porque jamás me ha dejado sola y porque hace posible esto, a mi entrenador Gilmar Lucero por hacer de mi una gran atleta, al comité ejecutivo de la Federación de Levantamiento de Pesas por confiar en mí, a mis padres, mis hermanas que jamás me han dejado sola, a todos mis amigos y personas que siempre me han estado apoyando en los buenos y malos momentos”, escribió Scarleth.

Y continuó: “Hoy les puedo decir, ¡lo logramos! Es un sueño que todo deportista tiene desde que inicia en la práctica deportiva, es por lo que se trabaja duro y se hacen muchos sacrificios, pero todo tiene su recompensa y aquí estoy más emocionada que nunca, porque me confirmaron mi participación en Los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos con todo”, expresó.

¡Scarleth Ucelo ya está lista para el #RetoTokyo! 🇬🇹👟👖👕 🏋️‍♀️ La pesista guatemalteca recibió la indumentaria del Comité Olímpico Guatemalteco para su participación en los Juegos Olímpicos. #PasiónPorGuatemala #NuestraMetaLosValores pic.twitter.com/6gm97UDywE — C O G (@COGuatemalteco) July 14, 2021

Estos son los 24 atletas que representarán a Guatemala en los Juegos Olímpicos de Tokio:

Marcha: José Alejandro, Uriel y Erick Barrondo, José Ortiz, Luis Ángel Sánchez, José Calel, Mayra Herrera y Mirna Ortiz

José Alejandro, Uriel y Erick Barrondo, José Ortiz, Luis Ángel Sánchez, José Calel, Mayra Herrera y Mirna Ortiz Atletismo: Luis Miguel Grijalva

Luis Miguel Grijalva Badminton: Kevin Cordón y Nikté Sotomayor

Kevin Cordón y Nikté Sotomayor Tiro con armas de caza : Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer

: Adriana Ruano, Waleska Soto y Juan Ramón Schaeffer Navegación a vela: Juan Ignacio e Isabella Maegli

Juan Ignacio e Isabella Maegli Remo: Jennieffer Zúñiga y Yulissa López

Jennieffer Zúñiga y Yulissa López Pentatlón Moderno: Charles Fernández

Charles Fernández Natación: Luis Carlos Martínez y Gabriela Santis

Luis Carlos Martínez y Gabriela Santis Ciclismo de ruta: Manuel Rodas

Manuel Rodas Judo: José Ramos

José Ramos Halterofilia: Scarleth Ucelo

