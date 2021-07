Guatemala vs México: Conoce donde ver el juego por la segunda jornada de Copa Oro

La Selección de México llega condicionada a este juego por el comportamiento de sus aficionados en los graderíos de los estadios, el juego se podría suspender si se diera el grito homófobo en el juego ante la Azul y Blanco.

Tras el descalabro en la primera jornada ante El Salvador (2-0), Guatemala ya piensa en su próximo partido que es contra México, que se desarrollará en el Cotton Bowl en Dallas.

La atmósfera previo a este encuentro es de incertidumbre, pues México estará condicionado para este duelo debido al comportamiento de su afición, esto referente al grito homófobo, de persistir este grito en el juego ante Guatemala, la Selección azteca podría perder el partido ante la Azul y Blanco.

Por su parte, Guatemala se tratará de enfocar en lo suyo y no en el ambiente externo, tras la derrota ante El Salvador, Guatemala como mínimo tendría que mostrar más carácter ante la escuadra mexicana.

Concacaf statement regarding discriminatory chanting and reports about Mexico v Guatemala Gold Cup matchhttps://t.co/WoMRXTATva

Declaración de Concacaf sobre el grito discriminatorio y publicaciones sobre el partido de la Copa Oro México vs Guatemalahttps://t.co/3BuZ1rB7JY pic.twitter.com/XgfebLLLMC

— Concacaf (@Concacaf) July 13, 2021