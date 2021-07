Carlos Ruiz lanza mensaje a directivos guatemaltecos tras la derrota de la Selección

¿Ruiz como entrenador de la Selección? El 'Pescado' despejó las dudas y envió contudente mensaje a los directivos del futbol nacional.

La Selección de Guatemala debutó este domingo en la Copa Oro 2021 enfrentando a El Salvador en el Toyota Stadium en Frisco Texas, el marcador fue un 2-0 en contra, con un dominio total de los salvadoreños

El Salvador dominó el encuentro de inicio a fin, y anotaron los goles del triunfo en los minutos finales por medio de Álex Roldán y Joaquin Rivas, ambos ingresaron en la parte complementaria del encuentro.

La actuación de Guatemala dejó mucho que desear, nula proyección al ataque y trataron de resguardar el 0-0 desde el primer minuto, sin embargo El Salvador fue consistente y logró romper la paridad y darle un golpe de realidad a la Selección Nacional.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A de la #CopaOro21 🏆 #EstoEsNuestro Here are the standings of the Group A of the #GoldCup21 🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/wJwSsMkJXl — Gold Cup (@GoldCup) July 12, 2021

El mensaje de Carlos Ruiz a los directivos

El goleador histórico de la Selección Nacional Carlos Ruiz, lanzó una indirecta (muy directa), a los directivos guatemaltecos, esto tras la derrota de Guatemala ante El Salvador donde hubo nula propuesta para buscar el triunfo.

“Nunca podría ser entrenador de la selección de Guatemala y limitarme a la aprobación o rechazo de imbéciles ignorantes agrandados chupa estacas que se quieren hacer ricos con esfuerzos ajenos. La que te pari* mejor”, fue el mensaje de Ruiz en Twitter.

Nunca podría ser entrenador de la selección de Guatemala y limitarme al 👍🏽 o 👎🏽 de imbéciles ignorantes agrandados chupa estacas que se quieren hacer ricos con esfuerzos ajenos. La que te parió mejor. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) July 12, 2021

El ‘Pescado‘ fue uno de los que mostró su descontento días atrás por la participación de Guatemala en la Copa Oro, asegurando que el dinero que se gana en dicha competición nunca llega al desarrollo del futbol guatemalteco.

“De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel?”, fue el mensaje de Ruiz previo a confirmarse la participación de Guatemala en Copa Oro.

De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a @GoldCup pero de eso no sabe la @fedefut_oficial cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel? ✈️🏆 — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) July 9, 2021

Guatemala tendrá que remar contracorriente para cerrar de forma digna su participación en Copa Oro, el próximo duelo del combinado nacional será este miércoles ante la Selección de México, los aztecas empataron 0-0 en su debut ante Trinindad y Tobago.

