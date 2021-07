Carlos Ruiz critica a Fedefut por aceptar invitación a Copa Oro

El ex goleador de la selección nacional se pronunció por la invitación que habría enviado la Concacaf, a Guatemala, para jugar en el torneo que se lleva a cabo en los Estados Unidos.

Publicidad

Molesto, así se mostró el ex goleador guatemalteco, Carlos Ruiz el “Pescadito”, quien criticó a la Fedefut y expuso su punto de vista ante la posible participación de Guatemala en la Copa Oro.

En los últimos minutos trascendió que la Concacaf extendió una invitación a la Fedefut para que la selección nacional tome parte de la competición luego de la retirada de Curazao, por un contagio masivo de covid-19. Guatemala ocuparía su lugar por su posición en el ranquin.

Cabe recordar que la bicolor no pudo clasificarse a la fase de grupos del torneo, luego de haber caído por 9-10 en penaltis ante Guadalupe, tras haber finalizado 1-1 en el tiempo reglamentario. Antes, en su primer partido por la ronda preliminar, el combinado nacional goleó por 4-0 a Guyana. Sin embargo, gracias a la invitación de Concacaf, estaría en la “fiesta grande”.

Las palabras de Carlos Ruiz

“De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a Copa Oro, pero de eso no sabe la Fedefut, cada participante recibe 150 mil dólares más o menos, dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Preguntó ¿qué dirigente ven ustedes diciendo no a ese pastel?”, expresó Ruiz en sus redes sociales, mensaje que ha tenido gran repercusión.

De ser cierta la información, por dignidad algunos no iríamos a @GoldCup pero de eso no sabe la @fedefut_oficial cada participante recibe $150K+0- Dinerito que jamás llega al desarrollo del futbol algo obvio. Pregunto; qué dirigente ven ustedes diciendo NO a ese pastel? ✈️🏆 — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) July 9, 2021

Duro grupo para Guatemala

La selección nacional sería parte del torneo que se lleva a cabo en los Estados Unidos y, al ocupar el lugar de Curazao, integraría el grupo A junto con el vigente campeón México, Trinidad y Tobago y El Salvador.

En principio, el juego inaugural entre El Salvador y Curazao estaba pactado para este sábado a las 15:00 horas, pero debido a que la selección nacional, que tomaría el lugar de Curazao, emprendería el viaje este sábado, el partido sería el domingo.

Mientras que México y Trinidad y Tobago abrirían la actividad por el grupo A, este sábado a las 20:00 horas en el AT&T Stadium, de Arlington, Texas.

*Fotos: Omar Solís y Fedefut

(Visited 1,734 times, 1,734 visits today)