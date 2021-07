Nicolás Anelka le recomienda a Kylian Mbappé dejar el PSG si quiere cosechar más éxitos

"Si quieres tener el mayor éxito, tienes que dejar el PSG en algún momento", comenta en una carta el exdelantero francés que tuvo paso por el Real Madrid.

Nicolás Anelka ha pasado por varios grandes clubes y también conoce de cerca lo que supone ser una estrella desde tan joven. El exjugador del PSG ha escrito una carta en The Athletic dirigida a Kylian Mbappé donde le deja claro que si quiere ser un gran futbolista, tiene que salir de la entidad parisina. El que fuera delantero del Real Madrid se muestra muy directo con el hombre que tiene el mercado de fichajes paralizado.

“Tienes al menos dos opciones: quedarte en París o mudarte al Real Madrid. Ambos pueden ganar la Champions hoy en día. Esa decisión depende de lo que quieras lograr en el fútbol”.

“Si quieres tener el mayor éxito, tienes que dejar el PSG en algún momento”, comenta en la carta el también exfutbolista blanco. En su caso, no tuvo éxito en la entidad merengue y eso siempre fue una espina difícil de quitarse.

