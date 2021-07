VIDEO. Villatoro: “Tener al jugador número 12 te genera presión, pero también confianza”

El técnico de la Selección Nacional habló previo al juego que Guatemala sostendrá este martes ante Guadalupe, donde afirmó que el apoyo de la afición será vital para generar confianza.

La Selección de Guatemala tiene este martes un juego de vida o muerte ante el combinado de Guadalupe en busca de un boleto a la fase de grupos de la Copa Oro 2021.

A Guatemala solamente le sirve ganar ante Guadalupe para lograr su clasificación a la próxima ronda, de ganar dicho encuentro la Azul y Blanco compartiría grupo con: Costa Rica, Surinam y Jamaica.

Las novedades para este encuentro serán las de Rudy Barrientos y Óscar Santis, quienes superaron el Covid-19 y ya viajaron a Miami para incorporarse a la concentración de la Selección.

Amarini Villatoro habla previo al juego ante Guadalupe

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala habló previo al duelo ante Guadalupe de este martes a las 19:30 horas en el DRV PNK Stadium.

“Hemos visto el juego de ellos y también el del pasado sábado hemos hecho un estudio del rival, es una selección muy distinta a Guyana, sabemos que tienen muy buenas individualidades en el ataque que juegan en las ligas francesas”, afirmó.

“El grupo ha ido madurando partido tras partido, creo que hemos ido aprendiendo a manejar las presiones y la ansiedad, tener el autocontrol de nuestros sentimientos y de nuestra forma de actuar de cara a los juegos, el grupo está comprometido”, señaló Villatoro.

Sobre el apoyo de los guatemaltecos en Miami, Amarini recalcó lo siguiente:

“Tenemos el apoyo de nuestros paisanos, es importante solo en Miami, sino que en todo Estados Unidos, Guatemala se debe sentir como en casa por el apoyo, nos sentimos arropados, nos sentimos como locales cada vez que venimos a la cancha. No tengo la menor duda que mañana la mayoría de aficionados serán guatemaltecos, tener al jugador número 12 te genera presión, pero también confianza”, resaltó el técnico nacional.

Amarini afirmó que tratarán de imponer su estilo de juego y se mostró contento por el regreso de Santis y Barrientos, tras superar el Covid-19.

“Tenemos que imponer condiciones e imponer nuestro juego, buscaremos el dinamismo en ataque, y tener mucho orden atrás por las trancisiones rápidas y el juego vertical de Gudalupe”, afirmó.

“Muy contento porque Rudy y Santis ya están acá, hoy recién fue su primer entrenamiento, consideraría que podrían ser una opción, pero nos los veo de inicio, no es sano ni para ellos, ni para el grupo, no los veo para los 90 minutos. El once es muy probable que se pueda repetir”, concluyó Villatoro.

