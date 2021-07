Inglaterra golea sin piedad a Ucrania y está en semifinales de la Euro

Con doblete incluido de Harry Kane, los ingleses dejan en el camino a los dirigidos por Andriy Shevchenko para enfrentarse a Dinamarca en semifinales.

Los seleccionados nacionales de Ucrania e Inglaterra se enfrentaron el sábado, 3 de julio, en el Estadio Olímpico de Roma, Italia, para buscar al cuarto equipo que disputará las semifinales de la Euro 2020, que enfrentará a Dinamarca.

Precisamente, los daneses vencieron a primera hora a República Checa y con ello consiguió nuevamente meterse a la fase de semifinales luego de muchos años.

Inició el partido y los ingleses lograron anotar primero con un gol tempranero por medio de Harry Kane, quien marcó al minuto 4′.

El hábil delantero recibió una gran asistencia por parte de Sterling y lanzándose al césped logró batir al guardameta ucraniano luego de que el balón le pasara por un costado.

Con esta anotación, Kane logró su anotación número 36 con su selección en 59 partidos.

El primer tiempo culminó con varias llegadas de Ucrania pero que no se pudieron concretar.

Y tal como ocurrió en la primera mitad del encuentro, los ingleses lograron anotar de manera temprana en la parte complementaria. Al minuto 46′ Harry Maguire consiguió el 2 a 0 para Inglaterra.

El defensa inglés logra conectar con un cabezazo letal y de frente al arco rival en donde nada puede hacer el portero ucraniano para evitar la caída en el marcador por segunda oportunidad.

Sin embargo, esto solo era la continuidad de lo que a la postre fue una goleada ya que cuatro minutos más tarde, al 50′ Harry Kane consigue su segunda anotación personal y también con un cabezazo fulminante que ingresa en medio de las piernas del portero ucraniano.

El cuarto gol llegó por medio de Jordan Henderson al minuto 60′ cuando apenas tenía un par de minutos de estar en la gramilla del estadio Olímpico de Roma.

La anotación llega tras un tiro de esquina y, nuevamente para los ingleses, un jugador vuelve a anotar de cabeza.

La UEFA compartió que era la primera vez que Inglaterra marcaba cuatro goles en un partido de octavos de final de un torneo importante desde la final de la Copa del Mundo en 1966.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1st time England have scored 4 goals in a knockout stage match of a major tournament since the final of the World Cup in 1966…#EURO2020 pic.twitter.com/GvKzvqG5pC

