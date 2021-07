Dinamarca vuelve a una semis de la Euro después de 29 años

Pese a que los checos se resistieron, los daneses pudieron sellar el pase y se enfrentarán al ganador de la llave Ucrania vs Inglaterra.

La selección de Dinamarca selló este sábado a las semifinales de la Eurocopa, luego de vencer por 2-1 a República Checa en el estadio Olímpico de Bakú.

Thomas Delaney, en el minuto 5, abrió el marcador para los daneses, antes de que Kasper Dolberg, en el 42, sumara el segundo. El goleador Patrik Schick (49′) hizo el descuento, pero ya no le alcanzó a los checos para forzar a la prórroga.

En el partido por la final, que tendrá lugar el próximo miércoles en el estadio londinense de Wembley, se enfrentará a Inglaterra o Ucrania. Este viernes se clasificaron a esa instancia, la selecciones de España e Italia.

Dinamarca regresará a unas semifinales del máximo torneo europeo de selecciones tras las que pisó en 1992, cuando se proclamó campeona con su generación apodada ‘Danish Dynamite’.

1st team ever to progress from EURO group stage after losing opening 2 games ✅

1st team in EURO finals history to score 4 goals in successive matches ✅

🇩🇰 Sum up this Denmark team in one word! 🥳#EURO2020 pic.twitter.com/Kqo0h6K3Oq

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021