Andrés Lezcano alza la voz y critica el actuar de la afición crema contra Mauricio Tapia

"Atentar con la vida humana de dicha persona y familia es una de las formas incorrectas”, fue parte del texto que escribió Andrés Lezcano en su Instagram llamándole la atención a la afición blanca.

Publicidad

El lunes se hizo oficial la salida del técnico argentino Mauricio Tapia de Comunicaciones, esto pese a que semanas atrás se había confirmado a Tapia como técnico del primer equipo pese a perder la final contra Santa Lucía el torneo pasado.

Esto generó disgusto en la afición crema, que a través de redes sociales inició con una campaña para pedir la salida de Mauricio Tapia del club, los aficionados cremas salieron a las calles para exigir la salida del argentino y de Juan Leonel García.

A raíz de estos sucesos, Mauricio Tapia tuvo que presentar su renuncia como técnico de Comunicaciones, la renuncia se hizo el sábado, pero no fue hasta este lunes que se hizo oficial por parte del club blanco.

Andrés Lezcano hace un llamado a la afición blanca

El atacante costarricense Andrés Lezcano, fue el único futbolista en pronunciarse por la salida de Mauricio Tapia, el extremo tico afirmó que hay formas expresarse, pero recalcó que atentar contra la vida de una persona, es muy grave.

“Durante los últimos días he visto cómo se ha manifestado la afición en distintas redes sociales con su campaña de protesta, la cual respeto, más no comparto. Soy parte de este club desde hace año y medio la presión que se maneja es muy alta. Es difícil lidiar con eso día a día donde se exige al máximo y se piden títulos. Me hace pensar y comentar que hay muchas formas de expresar su inconformidad, siempre será así la famosa libertad de expresión. Pero hay modos, maneras, gustos y colores de hacerla sentir, donde atentar con la vida humana de dicha persona y familia es una de las formas incorrecta”, escribió Lezcano en su cuenta de Instagram.

“Todos los que formamos y los que han sido parte de Comunicaciones, hemos llegado con la ilusión de ser campeón, poner al club en el lugar que se merece y dar lo mejor de nosotros. Cuando hemos estado en otros equipos de Liga Nacional envidiamos estar acá y por eso no hay duda que el que porte esta camisa lo hará con honor y orgullo”, añadió el atacante costarricense.

“Puedo expresar mediante este mensaje que se siente un poco mal ver como han buscado solucionar las cosas. De la manera más errónea que considero posible atentar con una vida es algo muy grave. Todos somos humanos y tenemos vida aparte del fútbol. Solo pido que las cosas no se mezclen, sepan separar lo profesional, con lo personal”, concluyó el ‘7’ de Comunicaciones.

(Visited 40 times, 40 visits today)