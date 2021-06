“Mañana será el primer día de un nuevo viaje”, Pelé envía mensaje de apoyo a Mbappé

"¡Mantén la cabeza en alto, Kylian!", Pelé mostró su apoyo al joven francés que falló el penal definitivo con el que Suiza derrotó a Francia en los octavos de final de la Eurocopa.

Un fallo del astro francés Kylian Mbappé en el último lanzamiento de la tanda de penales dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario, este lunes en Bucarest.

Francia dominaba 3-1 a falta de diez minutos para el final del partido cuando Suiza logró llevar el partido a la prolongación y el boleto a los cuartos en una tanda de penales en la que solo falló la estrella del París Saint-Germain.

En los 90 minutos reglamentarios por parte suiza marcó un doblete de cabeza su dorsal ‘9’ Haris Seferovic (15, 81), antes de que Mario Gavranovic (90) llevara el duelo a la prórroga.

Which players impressed most? 🧐 #EURO2020

La leyenda del futbol brasileño Pelé le envió un mensaje a Kylian Mbappé tras fallar el penal decisivo ante la Selección de Suiza, con el que Francia quedó eliminada de la Eurocopa.

“¡Mantén la cabeza en alto, Kylian! Mañana es el primer día de un nuevo viaje”, fue el mensaje de la leyenda del futbol brasileño al delantero francés.

Mbappé no tuvo su mejor noche y lo confirmó fallando el penal decisivo ante Suiza, pese a eso, el delantero francés ha recibido varias muestras de apoyo.

Un día después de que se despidiera del torneo europeo la campeona continental Portugal y su astro Cristiano Ronaldo, este lunes fue el turno de los franceses, campeones del mundo, y sus estrellas Kylian Mbappé, Paul Pogba, Karim Benzema, Antoine Griezmann, entre otros.

Y fue precisamente una de estas estrellas, Mbappé, quien con su falló en el último lanzamiento de la tanda de penales dio a Suiza el pase a cuartos de final de la Eurocopa después de haber empatado 3-3 en el tiempo reglamentario, en partido disputado en Bucarest.

🇨🇭 RESULT: Switzerland through to quarter-finals after thrilling shoot-out!

WHAT A GAME! 😮

🤔 Did you see that coming!? #EURO2020

