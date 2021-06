Wimbledon regresa y Djokovic espera hacer historia

El tenista serbio buscará en Londres igualar el récord de Grand Slams de Rafa Nadal y Rogerer Federer (20 cada uno).

Después de su anulación histórica en 2020 por la pandemia de covid-19, Wimbledon (28 junio-11 julio) volverá a convertirse en el templo del tenis, con un cartel de estrellas en el que destacan las leyendas Roger Federer, Novak Djokovic y Serena Williams.

El N.1 mundial, dominador esta temporada al ganar el Abierto de Australia y Roland Garros hace dos semanas, alcanzó los 19 grandes, quedándose a uno del récord de 20 que comparten Federer y Rafael Nadal, ausente en Londres por cansancio y que tampoco competirá en los Juegos de Tokio.

“Espero saber en dos semanas lo que representa tener 20 títulos del Grand Slam”, declaró el serbio, dos días antes de su entrada en liza en la tradicional inauguración de la pista central, con el defensor del título masculino abriendo la competición.

The return of The Championships. Time to get into the Wimbledon spirit – whatever that means to you…

It’s a #WimbledonThing pic.twitter.com/to3i8nlDU8

— Wimbledon (@Wimbledon) June 14, 2021