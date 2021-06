Países Bajos y República Checa, un duelo vibrante en el Estadio Ferenc Puskás

El partido será este domingo a las 10:00 horas (horario guatemalteco).

Las selecciones de Países Bajos y República Checa mostraron un nivel diferente durante la fase de grupos de la Eurocopa y ahora se medirán en los octavos de final.

Los neerlandeses clasificaron con puntuación perfecta como líderes del grupo C, mientras que los checos clasificaron siendo terceros del grupo D.

La tropa liderada por Memphis Depay, con la confianza de haber arrasado en un asequible grupo C, espera dar un paso más y borrar de una vez las decepciones que encadenó la ‘Oranje’ al no clasificarse para la Eurocopa 2016 ni el Mundial 2018.

🇳🇱 #OTD at EURO '88, Marco van Basten scored 𝘁𝗵𝗶𝘀 famous volley in the final as the Netherlands became champions! 🏆

⚽️ Best EURO final goal? 🤔@OnsOranje | @MarcoVanBasten | #EURO2020 pic.twitter.com/BvAcKf4fJO

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 25, 2021