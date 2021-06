Los grandes ausentes que tendrá el Tour de Francia 2021

Una de las grandes ausencias del Tour de Francia será el último campeón del Giro de Italia, el colombiano Egan Bernal.

Todo está listo para que arranque la 108ª edición del Tour de Francia y que en su primera etapa tendrá una extensión de 97,8 km en tierras bretonas, entre Brest y Landerneau.

La primera de las 21 etapas tendrá tres kilómetros de ascenso al 5,7%, con una pequeña parte inicial al 14% de desnivel, lo que aventaja a corredores con final explosivo.

Landerneau (16.500 habitantes), ciudad natal de Jean Malléjac, segundo del Tour en 1953, recibe la carrera por primera vez.

La salida de Brest está prevista para las y la llegada a Landerneau.

💛 The Yellow Jersey’s current holder will be there to defend his title but there are several waiting to challenge for the throne!

Who will win the #TDF2021?

💛 Le tenant du titre défendra son @MaillotjauneLCL, mais les prétendants sont nombreux !

Qui remportera le #TDF2021 ? pic.twitter.com/jTuIz3Cvh1

— Tour de France™ (@LeTour) June 25, 2021