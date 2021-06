Liga Concacaf: Definidas las fechas y horarios de ronda preliminar y octavos de final

Guastatoya, Santa Lucía y Comunicaciones representarán a Guatemala en el certamenen internacional.

Concacaf ha anunciado el calendario para los partidos de la Ronda Preliminar y Octavos de Final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 (SCL). 22 clubes de once países de Concacaf participarán en la quinta edición de la competencia.

Los emparejamientos para las dos primeras rondas del torneo y el camino de cada club hacia la final fueron determinados en el sorteo oficial, el miércoles 16 de junio.

La Liga Concacaf 2021 comenzará con la Ronda Preliminar entre el 3 y el 5 de agosto (partidos de ida) y el 17 y 19 de agosto (partidos de vuelta). Los 12 clubes que participarán en la Ronda Preliminar fueron divididos en seis emparejamientos y jugarán de la siguiente manera (horario de Guatemala):

Ronda Preliminar – Partidos de ida

Martes, 3 de agosto de 2021

18:00 FC Santa Lucia (GUA) vs Metropolitan FA (PUR)

20:00 Diriangen FC (NCA) vs CD Marathón (HON)

Miércoles, 4 de agosto de 2021

18:00 Forge FC (CAN) vs CD FAS (SLV)

Jueves, 5 de agosto de 2021

16:00 Verdes FC (BLZ) vs Santos de Guapiles (CRC)

18:00 AS Samaritaine (MTQ) vs CD Universitario (PAN)

20:00 Comunicaciones FC (GUA) vs 11 Deportivo FC (SLV)

Ronda Preliminar – Partidos de vuelta

Martes, 17 de agosto de 2021

18:00 Metropolitan FA (PUR) vs FC Santa Lucia (GUA)

2o:00 CD FAS (SLV) vs Forge FC (CAN)

Miércoles, 18 de agosto de 2021

18:00 Santos de Guapiles (CRC) vs Verdes FC (BLZ)

20:00 CD Marathón (HON) vs Diriangen FC (NCA)

Jueves, 19 de agosto de 2021

18:00 CD Universitario (PAN) vs AS Samaritaine (MTQ)

20:00 11 Deportivo FC (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA)

A la ronda preliminar le seguirán los partidos de octavos de final de ida y vuelta durante las últimas dos semanas de septiembre. Los 10 clubes clasificados a los octavos de final y los seis ganadores de la ronda preliminar fueron divididos en ocho emparejamientos y jugarán de la siguiente manera (horario de Guatemala):

Octavos de Final – Partidos de ida

Martes, 21 de septiembre de 2021

16:00 Inter Moengo Tapoe (SUR) vs CD Olimpia (HON)

18:00 CD FAS (SLV) o Forge FC (CAN) vs CA Independiente (PAN)

20:00 CD Guastatoya (GUA) vs LD Alajuelense (CRC)

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

18:00 CD Marathón (HON) o Diriangen FC (NCA) vs Real Esteli FC (NCA)

20:00 11 Deportivo FC (SLV) o Comunicaciones FC (GUA) vs Alianza FC (SLV)

Jueves, 23 de septiembre de 2021

16:00 Santos de Guapiles (CRC) o Verdes FC (BLZ) vs CD Plaza Amador (PAN)

18:00 Metropolitan FA (PUR) o FC Santa Lucia (GUA) vs Deportivo Saprissa (CRC)

20:00 CD Universitario (PAN) o AS Samaritaine (MTQ) vs FC Motagua (HON)

Ronda de 16 – Partidos de vuelta

Martes, 28 de septiembre de 2021

16:00 CA Independiente (PAN) vs CD FAS (SLV) o Forge FC (CAN)

18:00 LD Alajuelense (CRC) vs CD Guastatoya (GUA)

20:00 CD Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR)

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

16:00 CD Plaza Amador (PAN) vs Santos de Guapiles (CRC) o Verdes FC (BLZ)

18:00 Real Esteli FC (NCA) vs CD Marathón (HON) o Diriangen FC (NCA)

20:00 Alianza FC (SLV) vs 11 Deportivo FC (SLV) o Comunicaciones FC (GUA)

Jueves, 30 de septiembre de 2021

18:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs Metropolitan FA (PUR) o FC Santa Lucia (GUA)

20:00 FC Motagua (HON) vs CD Universitario (PAN) o AS Samaritaine (MTQ)

