Juan Ignacio Maegli: “Es un gran honor ser abanderado de esta gran delegación”

"Siempre he hecho mi mejor esfuerzo por intentar poner a mi país y su bandera en donde se merece; lo más alto del podio", fue parte de lo escrito por el atleta guatemalteco.

La delegación guatemalteca que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio ya ha sido juramentada, cuando falta menos de un mes para que inicien las justas veraniegas.

Los atletas Juan Ignacio Maegli (navegación a vela) y Mirna Ortiz (marcha) fueron designados como los abanderados de la delegación y serán escoltados por Isabella Maegli (navegación a vela) y Luis Carlos Martínez (natación).

#Tokyo2020 | Mirna Ortiz y Juan Ignacio Maegli son designados como abanderados de la delegación guatemalteca en Tokio 2020, Luis Carlos Martínez e Isabella Maegli serán sus escoltas @Deportes_PN @EUDeportes pic.twitter.com/vqhNBORyqA — Christoper Chang (@CChang_EUD) June 23, 2021

Maegli se emociona tras su designación

Juan Ignacio Maegli redactó un emocionante y emotivo mensaje en sus redes sociales, tras ser designado abanderado de la delegación guatemalteca, junto a Ortiz.

“Desde que inicié en el deporte, he sentido un orgullo muy grande de representar a Guatemala”, inició.

Añadiendo que “siempre he hecho mi mejor esfuerzo por intentar poner a mi país y su bandera en donde se merece; lo más alto del podio”.

“Desde pequeño, cada vez que viajo a un evento llevo la bandera de Guatemala por que me motiva y me recuerda de donde vengo y a donde quiero llegar. A través de los años he aprendido que no solo importa el resultado que tenemos si no el ejemplo que podemos transmitir y siempre intento representar los valores que el Olimpísmo me ha enseñado”, escribió.

“Es un gran honor ser abanderado de esta gran delegación de la cual estoy seguro que todos haremos todo lo posible por hacer sentir orgullosos a los Guatemaltecos de su país y bandera!”, concluyó.

Hace historia y es el segundo mejor del mundo

Por aparte, Maegli se convirtió en el segundo mejor valerista del mundo, después de que la Federación Internacional de Vela actualizara el ranquin mundial de láser.

Suma 741 puntos, gracias a las actuaciones que ha tenido en ocho eventos internacionales.

Es su mejor clasificación que ha alcanzado en lo que va de su carrera deportiva.

