Max Verstappen más líder que nunca tras llevarse el Gran Premio de Francia

Soberbia carrera del píloto neerlandés que se afianza en la primera posición del Campeonato Mundial de Formula 1.

Red Bull consiguió su tercera victoria consecutiva de la temporada en un magnífico Gran Premio de Francia cortesía de Max Verstappen, quien superó a Lewis Hamilton con dos vueltas para el final para reclamar la decimotercera victoria de su carrera, y Hamilton terminó segundo como el segundo Red Bull de Sergio Pérez completó el podio.

