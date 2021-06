Alemania resurge y golea al actual campeón de la Eurocopa

Los teutones se vuelven a meter a la pelea en el grupo F, tras su contundente victoria sobre Portugal.

La selección de Alemania consiguió su primera victoria de la Eurocopa, después de imponerse este sábado 2-4 a Portugal en el Allianz Arena.

Tras el triunfo, el combinado teutón se ubica en el subliderato del grupo F, mientras que los portugueses caen al tercer puesto.

⏰ RESULT ⏰

🇵🇹🆚🇩🇪 Germany win six-goal EURO classic in Munich!

Did you see that coming? 😱#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021