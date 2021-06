Inglaterra y Escocia reparten puntos en Wembley

Ingleses y escoceses no se hicieron daño en el duelo que se celebró en la 'Catedral del Futbol', en Londres.

Wembley vistió sus mejores galas para albergar este viernes el duelo más añejo de la historia del futbol, Inglaterra-Escocia, en partido correspondiente al Grupo D de la Eurocopa.

El partido cumplió y tuvo muchas emociones, sin embargo el invitado especial no se hizo presente en el marcador y el partido terminó con el 0-0 en el marcador.

FULL TIME | England 0-0 Scotland.

It's honours even at Wembley, as we pick up our first point of Group D.#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/UX04oPMIQg

— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021