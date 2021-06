VIDEO. Parma anuncia el regreso de Gianluigi Buffon

El histórico guardameta italiano volverá a vestir los colores de su club formativo con el que debutó en 1995.

El eterno Gianluigi Buffon, de 43 años, regresa al Parma, equipo en el que debutó, que acaba de descender a Serie B, anunció este jueves el club italiano, cuando se cumplen 20 años día por día del último partido de la leyenda con los ‘Gialloblu’.

“Superman está de vuelta”, anunció el Parma en su cuenta de Twitter, añadiendo un vídeo que finaliza con algunas palabras de Buffon: “Estoy de vuelta”.

