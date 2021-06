“Ahora entiendo porqué es tan difícil lograr cosas en Guatemala, por los mismos guatemaltecos”

Ana Lucia Martínez se pronunció a través de las redes sociales para defender a sus compañeras de Selección que fueron criticadas por un sector de la afición.

Publicidad

La delantera guatemalteca Ana Lucía Martínez ha sido la futbolista más destacada en los últimos años en el futbol guatemalteco, jugando gran parte de su carrera en el futbol europeo.

Sin embargo, pese a mantenerse en un alto nivel en ligas europeas y poner en alto el nombre de Guatemala a nivel internacional, ‘Analu’ no se salva de las críticas del aficionado guatemalteco, esto tras la derrota 3-1 ante Costa Rica del pasado domingo.

Una renovada Selección Femenina de Guatemala cayó 3-1 ante Costa Rica en suelo tico, Analu llevaba dos años de no ser llamada para el combinado nacional, lastimosamente el resultado no fue el esperado en su regreso y la afición guatemalteca criticó duramente a las chicas.

Ana Lucía Martínez se pronuncia

Tras la derrota 3-1 ante Costa Rica, a las seleccionadas nacionales les llovieron las críticas y fue Ana Lucía Martínez quien salió a defender a sus compañeras a través de redes sociales.

“Me levanto con muchos comentarios positivos del partido de ayer, creo que a pesar del resultado y lo poco que hemos entrenado, sin un proceso claro, plantamos cara. Pero también hay comentarios negativos, y no me molestan las críticas a mi persona pero me duele las críticas a mis compañeras, que incluso ponen en riesgo sus trabajos por ir una semana con selección, dicen que nos dedicamos a esto cuando sólo 2 nos dedicamos 100% al fútbol. Aún así, seguiremos dando lo mejor siempre por ya sea con mucho o poco apoyo”, escribió la reconocida futbolista guatemalteca

A mis compañeras, que incluso ponen en riesgo sus trabajos por ir una semana con selección, dicen que nos dedicamos a esto cuando sólo 2 nos dedicamos 100% al fútbol. Aún así, seguiremos dando lo mejor siempre por 🇬🇹 ya sea con mucho o poco apoyo 2/2 🤍 — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) June 14, 2021

A raíz de este mensaje, Analu recibió cientos de comentarios, algunos positivos, pero también algunos negativos, lo que hizo que la delantera nacional se pronunciará nuevamente con un mensaje corto, pero contundente, afirmando que en Guatemala es difícil progresar con los comentarios negativos de los mismos compatriotas.

“Ahora entiendo porqué es tan difícil lograr cosas en Guatemala, por los mismos guatemaltecos”, puntualizó Analu.

Ahora entiendo por qué es tan difícil lograr cosas en Guatemala 💔 por los mismos guatemaltecos. — Ana Lucía Martínez (@AnaluMartinz20) June 14, 2021

Guatemala se enfrentará este martes a Costa Rica a las 10:00 am, el juego se desarrollará en el Complejo Deportivo de la Fedefutbol de Costa Rica, ubicado en Alajuela.

(Visited 448 times, 448 visits today)