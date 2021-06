Inglaterra derrota por la mínima a Croacia con anotación de Sterling

Una anotación de Raheem Sterling al minuto 57 le dio el triunfo a los ingleses sobre los croatas en la actividad del grupo D.

El “Equipo de la Rosa” venció este domingo 1-0 a Croacia en el mítico estadio de Wembley.

El extremo del Manchester City Raheem Sterling fue el autor de la única diana del partido (57), aprovechando un buen servicio del centrocampista del Leeds Kalvin Phillips.

⏰ RESULT ⏰

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sterling nets as England win EURO opener for first time

🇭🇷 Croatia lose first group game in this tournament for first time

🤔 Who impressed you most? #EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021