Copa América: Delegación de Venezuela tiene 12 positivos de COVID-19

Los afectados son asintomáticos y están aislados en sus cuartos individuales, bajo monitoreo de la Conmebol y la secretaría de Salud.

Doce miembros de la delegación de Venezuela, incluidos jugadores y comisión técnica, dieron positivo en las pruebas de COVID-19 en las vísperas del partido inaugural de la Copa América.

La “Vino Tinto” debutará este domingo jugando ante Brasil, a las 15:00 horas (horario de Guatemala), sin embargo, encarará dicho encuentro diezmada debido a los contagios.

“En la noche del viernes, la Secretaría de Salud del Distrito Federal fue notificada por la Conmebol de que doce miembros de la selección de fútbol de Venezuela, incluidos jugadores y miembros de la comisión técnica, dieron positivo para COVID-19”, indicó la entidad en un mensaje enviado a la AFP.

