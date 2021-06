Italia abre el telón de la Eurocopa goleando a Turquía en el Olímpico de Roma

Con este resultado, la Squadra Azzurra, que es dirigida por Roberto Mancini, pasa a comandar el grupo A, donde también están Gales y Turquía.

Mejor no pudo haber sido el debut de Italia en la Eurocopa, después de golear este viernes 0-3 a Turquía.

Con este resultado, la Squadra Azzurra pasa a comandar el grupo A, donde también están Gales y Turquía, que jugarán mañana (7:00 horas).

