El clásico de la Concacaf definirá al primer monarca de la Liga de Naciones

Este domingo, Estados Unidos y México definirán al primer campeón del certamen regional.

En un nuevo episodio de su pugna por la hegemonía en la Concacaf, México y Estados Unidos chocarán este domingo, a las 19:00 horas, por el primer trofeo de la Liga de Naciones.

Ambas selecciones cumplieron con su papel de favoritas en las semifinales del jueves en Denver (Colorado) pero pasaron más apuros de los esperados.

Estados Unidos venció 1-0 a Honduras con un agónico gol en el minuto 89 del suplente Jordan Siebatcheu.

México empató sin goles con Costa Rica en los 90 minutos y necesitó de una nueva atajada salvadora de Guillermo Ochoa para vencer 5-4 en la tanda de penales, que estuvo cerca de no celebrarse por el rechazo de sus seguidores a cesar el cántico despectivo.

🏆🇺🇸 Tomorrow night. One game One chance One Dream One 🏆

El seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter, coincidió en subrayar la importancia del duelo entre las selecciones, que se han repartido 14 de las 15 Copas Oro disputadas desde 1991.

“Hay que entender cuál es el legado de esta rivalidad y saber que hay una final y un trofeo en juego ante nuestro mayor rival en la región”, remarcó.

Estados Unidos está centrada en el rodaje de un joven grupo.

Promesas como Sergiño Dest (FC Barcelona) o Gio Reyna (Borussia Dortmund) pelearán por primera vez por un título con la absoluta.

🗣 🇺🇸 Gregg Berhalter on rivalry between US and Mexico: “Intense… these games raise to a different level…” #TheDreamIsNow pic.twitter.com/Lzilt0zL4E

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 6, 2021