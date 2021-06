Estas serán las sedes, en Brasil, para los partidos de la Copa América 2021

De momento cuatro ciudades albergarán los encuentros del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Después de vivir horas de bastante tensión, la calma parece llegar a la Conmebol, que ha confirmado a Brasil como país anfitrión de la Copa América 2021.

En primera instancia dicho certamen iba a ser organizado por Colombia y Argentina, sin embargo, la crisis política que se vive en el país cafetero y el tema de la pandemia del COVID-19 en la república gaucha, cambiaron los planes.

“La Conmebol Copa América 2021 se realizará en Brasil, las fechas de inicio y finalización están confirmadas”, publicó la Conmebol en sus redes sociales.

Agregando que “las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la CONMEBOL en las próximas horas”.

Posteriormente, el máximo ente del futbol en Sudamérica oficializó las ciudades que albergarán cada uno de los encuentros del torneo de selecciones más antiguo del mundo:

Sin embargo, la realización de los encuentros dependerá de cada estado y varios ya manifestaron estar en contra por la crisis del COVID-19 que se está viviendo en el país sudamericano.

Hasta este momento, Brasil es el segundo país con más muertes por el virus (más de 465.000).

Estas son las sedes de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

Estas são as sedes da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 🏟️ ​

​Here are the venues for the 2021 CONMEBOL #CopaAmerica 2021 🏟️​#VibraElContinente pic.twitter.com/ob5qQbT3pd

