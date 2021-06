Brasileño Emerson Royal es el nuevo fichaje del FC Barcelona

Se convierte en el tercer fichaje en la segunda era de Joan Laporta como presidente azulgrana.

El FC Barcelona ha oficializado este miércoles que recupera al futbolista brasileño Emerson Aparecido Leite de Souza Júnior, quien fuera parte del Real Betis durante los últimos tres años.

Emerson Royal, como también es conocido y que tiene 22 años, se desenvuelve como lateral derecho.

“El FC Barcelona ha comunicado al Real Betis Balompié que ejerce su derecho de recuperar a Emerson Royal, que ha jugado cedido las dos últimas temporadas en el equipo andaluz, a partir del 1 de julio”, informó el club blaugrana por medio de un comunicado difundido en sus medios sociales.

El brasileño se convierte en el tercer fichaje en la segunda era de Joan Laporta como técnico culé, tras las llegadas del delantero argentino Sergio Agüero y del defensa español Eric García.

Esta temporada, fue uno de los elementos clave de la formación de Manuel Pellegrini, que terminó sexto de LaLiga y que arrancó una plaza para la Europa League.

Emerson fue el jugador más utilizado en el Betis esta temporada (3.186 minutos), delante de Guido Rodríguez y Nabil Fekir.

El Barça lo había fichado en enero de 2019 al Atlético Mineiro de Brasil por 12 millones de euros, y lo había inmediatamente enviado cedido al Betis.

See you on the other side @Emerson_Royal22 😉#EmersonCuler pic.twitter.com/z6H4U3FGCi

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 2, 2021