Estos serán los rivales de Guatemala en el Mundial de Futsala de Lituania

La Selección de Guatemala conoció este martes a sus rivales de grupo en el Mundial de Futsala que se celebrará el Lituania a partir de septiembre.

Este martes 1 de junio se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Lituania de Fútbol Sala 2021, el cual definió a los grupos que le darán vida a la competencia que arrancará en septiembre.

Según una clasificación basada en los últimos resultados deportivos, las 24 selecciones clasificadas quedaron distribuidas en cuatro bombos de seis equipos cada uno.

Estos son los 24 países participantes en el torneo: Lituania (anfitrión), Angola, Argentina, Brasil, Costa Rica, Egipto, España, Estados Unidos, Unión Rusa de Fútbol (RFU)*, Guatemala, Islas Salomón, Japón, Kazajistán, Marruecos, Panamá, Paraguay, Portugal, República Checa, RI de Irán, Serbia, Tailandia, Uzbekistán, Venezuela y Vietnam.

Guatemala quedó sembrada en el Grupo B tras realizarse el sorteo esta mañana en la sede de la FIFA, en Zurich, Suiza. El grupo de la Selección Nacional queda conformado de la siguiente manera:

