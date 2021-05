Contreras: “Todos somos responsables, hoy perdimos todos”

El capitán crema, salió a dar la cara tras perder la final y llegar a seis años sin títulos.

Santa Lucía Cotzumalguapa se consagró como campeón de la Liga Nacional de Guatemala tras derrotar 6-5 a Comunicaciones en el marcador global.

Los cremas estuvieron a 5 minutos de ser campeones del Clausura 2021, pero dos goles de Santa Lucía en el descuento le dieron el título a los lucianos.

La afición blanca estalló en redes sociales y expresaron su molestia tras la dura derrota en cuestión de minutos ante el cuadro de Santa Lucía.

#Clausura2021 | ¡Final! Santa Lucía se corona campeón del Torneo Clausura 2021 al derrotar a comunicaciones 6-5 a Comunicaciones, en el global, a pesar de caer esta noche 2-5 🏆🥇👏👏👏 ¡Felicidades a los aficionados lucianos!

Salió a hablar el capitán crema

José Manuel Contreras habló tras la dura derrota ante Santa Lucía y no ocultó su tristeza tras perder una nueva final y llegar a 6 años sin títulos, una larga sequía para el equipo blanco.

“Era lo que nos exigía nuestro club y teníamos que salir a morir en la cancha, lastimosamente en los últimos minutos se nos escapa y no podemos estar conformes.”, expresó el capitán blanco.

“He estado en momentos gloriosos y en momentos donde no han habido títulos, esto nos toca el corazón para seguir luchando, pasar 6 años sin título no es permitido, a la afición mil disculpas. No hay que señalar a nadie, todos somos responsables, hoy perdemos todos”, afirmó.

“Doy la cara porque crecí acá, soy un aficionado, no solo un jugador, hoy estoy acá, porque perdimos todos, perdió el club, perdió Tapia, perdió el cuerpo técnico y la afición”, dijo Contreras entre lágrimas.

“Hay envidia porque Comunicaciones es el equipo que paga al día, nuestro club nos respaldo en la pandemia y eso genera en envía, salen comentarios, todo está bien tenemos buen camerino hoy se demostró pero lastimosamente no nos alcanzó”, señaló.

“Dicen que ya se nos acabó el ciclo, pero hay que seguir luchando para conseguir el título”, sentenció el Moyo.

Thompson habló tras la final

Fredy Thompson habló con la televisión nacional tras la dura derrota en la final y mostró su tristeza, después que el triunfo se les escapara en los últimos segundos del juego.

“Estuvimos a dos minutos de hacer una hazaña y en esos tres minutos se nos pasó todo. Es frustrante, es una pesadilla para nosotros, nunca nos imaginamos que pasaría al final, después del esfuerzo que hicimos, merecíamos algo mejor que este resultado, es algo que lamentaremos por como fue, esto va a doler por mucho tiempo pero tenemos que levantarnos, Comunicaciones es un club grande que se sabe levantar de estas situaciones”, expresó.

