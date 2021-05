Luis Suárez lanza contundente mensaje al Barcelona tras conquistar La Liga con el Atlético

El uruguayo fue pieza fundamental para que los colchoneros conquistaran La Liga después de 7 años y afirmó lo siguiente: “Es difícil la situación que me tocó vivir, cómo me menospreciaron, agradezco al Atlético que me abrió las puertas".

El Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga por 11ª vez en su historia este sábado remontando para ganar 2-1 en Valladolid en la última jornada de un cerrado campeonato, competido hasta el último partido con el Real Madrid.

Los rojiblancos tuvieron que remontar un gol de Óscar Plano (18). Lo consiguieron con tantos de Ángel Correa (57) y de Luis Suárez (57), haciendo inútil el esfuerzo del Real Madrid que ganó 2-1 al Villarreal en el descuento.

Los merengues, dos puntos por detrás en la clasificación liguera, necesitaban obligatoriamente una victoria y esperar que el Atlético tropezara en Valladolid para poder ganar el campeonato, lo que finalmente no se dio.

Luis Suárez envía contundente mensaje al Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez, fue entrevistado tras la obtención de La Liga para el Atlético de Madrid y dio sus impresiones sobre el campeonato, así como aprovechó para dejarle un recado al Barcelona.

“Me molestó que me dijeran que era viejo y que no valía para el alto nivel”, afirmó el delantero uruguayo.

“Es difícil la situación que me tocó vivir, cómo me menospreciaron y cómo el Atlético me abrió las puertas. Siempre estaré agradecido a este grandísimo club por confiar en mí. Mi familia ha sufrido conmigo más que nunca. Ahí están mis estadísticas, 5 de 7 ligas”, recalcó Luis Suárez tras coronarse como campeón de Liga.

Roto, llorando como un niño mientras habla con su familia.

El Atlético vuelve con este título a romper la hegemonía de Real Madrid y Barcelona en el campeonato español, como ya hiciera en 2014 cuando Diego Simeone se hizo con su primera Liga como técnico rojiblanco.

El ‘Cholo‘ culmina de la mejor manera una temporada en la que ha sabido metamorfosear a su equipo en un conjunto más ofensivo en torno a Luis Suárez, el ‘regalo’ del Barça, sin perder solidez atrás.

Suárez volvió a ser fundamental este sábado en un partido, en el que el equipo del ‘Cholo‘ se mostró nervioso y precipitado en la primera parte ante un Valladolid que desciende a segunda división.

