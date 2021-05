Messi, por permiso especial no jugará el último partido del Barça en La Liga

"Messi no se ha entrenado este viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar", aseguró el club condal en un comunicado.

El FC Barcelona encarará este sábado su último partido de La Liga en la temporada 2020-202, cuando visite al Eibar.

Para dicho encuentro, los azulgranas no contarán con su máxima figura, el argentino Lionel Messi, quien por un permiso especial no se entrenó este viernes con el resto de sus compañeros y no será tomado en cuenta en la última convocatoria.

Messi “no se ha entrenado este viernes con permiso del técnico y no estará en la convocatoria del partido contra el Eibar de este sábado”, afirmó el Barça.

“De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla”, añadió el Barcelona.

En duda el futuro de Messi

El astro argentino finaliza contrato el 30 de junio, sin que todavía se haya resuelto si seguirá en el conjunto azulgrana o si podría abandonar el club donde ha desarrollado toda su carrera.

Según la prensa española, el argentino sería proclive a renovar con el club azulgrana.

“Ojalá que Leo siga muchos años aquí. Esta temporada otra vez ha demostrado ser único, 30 goles, ha dado un juego fantástico al equipo, para mí, como persona, como profesional, un diez”, dijo este viernes Koeman.

“Ojalá que siga aquí, si no, hay que formar otros jugadores, buscar la efectividad del equipo porque nos faltarían 30 goles… Entonces, el Barça con Messi tiene más futuro que sin Messi”, añadió el técnico azulgrana.

Sin embargo, Messi no ha vuelto a hablar del asunto desde que en una entrevista televisiva en diciembre remitiera al final de temporada.

Pedri tampoco fue citado

Junto a Messi, Koeman también ha dejado fuera el joven Pedro González ‘Pedri‘, que ha jugado todos los partidos de Liga con el club azulgrana y probablemente sea llamado el lunes por el seleccionador español Luis Enrique Martínez de cara a la Eurocopa.

“Hay tres o cuatro jugadores que han hecho un esfuerzo tremendo en todos los sentidos, y no quiero decir que los demás no lo han hecho, pero han tenido más minutos como Messi, Frenkie de Jong y Pedri”, explicó posteriormente en rueda de prensa el técnico azulgrana Ronald Koeman.

“Pedri, por su edad (18 años), por la temporada que ha hecho y porque ojalá que vaya a la Eurocopa, que es muy importante para él, y Leo tiene la Copa América”, añadió Koeman.

