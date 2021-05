Guastatoya debe pagar fuerte multa por mostrar la bandera de Israel

El club de pecho amarillo fue castigado por el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional por mostrar la bandera de Israel, previo al partido contra Santa Lucía, por la semifinal de vuelta.

El club Guastatoya deberá pagar una fuerte multa por haber mostrado la bandera de Israel dentro de la cancha, antes del juego contra Santa Lucía, por la semifinal de vuelta del Torneo Clausura, según lo acordó el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional.

Y es que los jugadores del equipo local, saltaron a la cancha del estadio David Cordón Hichos, mostrando su solidaridad con Israel, por el conflicto que mantiene con Palestina.

Esta acción fue castigada con una multa de Q10 mil, tras el reporte que emitió el árbitro del encuentro, Mario Escobar. Cabe recordar que Guasta perdió la serie de semifinales ante Santa Lucía, por un marcador global de 3-1.

Por lo anterior, la Liga acordó: “Sancionar a Guastatoya con una multa de Q10 mil, por agravio público por parte de oficiales, porque el equipo al salir al terreno de juego, previo a iniciar el partido relacionado, en el momento de tomarse la fotografía oficial, lo realizó mostrando la bandera del estado de Israel, acción que va en contra de las reglas del juego, el espíritu de competencia, así como el respeto que se deben mostrar a los símbolos patrios de la República de Guatemala”.

FIFA desaprueba estos actos

Y es que las reglas de la FIFA establecen que los clubes no pueden posar con estas banderas. Según el punto 5 de la Regla 4 del juego, establece que:

“El equipamiento no deberá contener eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no deberán mostrar ropa interior con eslóganes, mensajes o imágenes de carácter político, religioso, personal o publicitario que no sea el logotipo del fabricante. En caso de infracción, el jugador o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de futbol o la FIFA.

Una foto desde #Guatemala que nos emociona: Muchas gracias @CD_Guastatoya por su apoyo a nuestro país ante los constantes ataques terroristas. pic.twitter.com/6NWoTBmUZH — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 16, 2021

Israel muestra agradecimiento con Guastatoya

Horas después de que Guastatoya mostró la bandera de Israel, la cuenta verificada de Twitter, Israel en Español, agradeció el gesto.

“Una foto desde Guatemala que nos emociona: Muchas gracias CD Guastatoya por su apoyo a nuestro país ante los constantes ataques terroristas”, dice el mensaje.

