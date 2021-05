“Yo quisiera que hubieran dos copas, pero solo hay una”, dice Oscar Santis

El padre de los hermanos Santis, expresó su emoción y orgullo por poder ver a sus hijos en la Final del Torneo Clausura 2021. "Estoy muy feliz y muy orgulloso de mis hijos", recalcó.

El Clausura 2021 llega a su recta final, esta semana se disputarán las finales de ida y vuelta, donde Santa Lucía Cotzumalguapa y Comunicaciones se enfrentarán en busca del título.

Los lucianos, dirigidos por Mario Acevedo buscarán el primer título de su historia, los jaguares llegan a la final tras eliminar a Cobán Imperial en cuartos de final y a Guastatoya en semifinales.

Por su parte, Comunicaciones va en busca de su título 31, los blancos llegan a la final tras eliminar a Sacachispas en cuartos de final y a Iztapa en semifinales, aunque sin mostrar un buen nivel de juego.

Óscar ‘Lelo’ Santis, expresa el orgullo que siente por sus hijos

El padre de los hermanos Santis, habló con El Mejor Equipo en el Súper Deportivo, donde agradeció a Dios, la oportunidad que tiene de poder ver a sus dos hijos en la final del futbol guatemalteco.

“Agradezco mucho a Dios todo esto que ha estado pasando con Óscar y con Diego, es un premio que me ha dado la vida. Valoro todo esto, no solo como jugadores, muy feliz, muy orgulloso de mis hijos”, afirmó Santis Padre.

El padre de los hermanos Santis, no ocultó su felicidad, al relatar como sus hijos han crecido, madurado y se han convertido en futbolistas, hasta el punto que ambos se enfrentarán en una final de Liga Nacional, algo que pocos pueden presumir.

“El día del partido que pasó Santa Lucía, yo postee algo en mi página, yo soñaba con ver a mis hijos en una final, ellos siguen académicamente formándose, hablé con los dos individualmente, yo a ellos les enseñe una profesión y siempre quise que fueran grandes profesionales”, explicó Santis.

“Dios nos han bendecido, mis hijos traen una estrellita que hace que brillen, diariamente me comunico con ellos, siempre me piden consejos, y yo les digo que tienen que hacer, siempre les digo que hay que tener paciencia y seguir trabajando, en Mazatenango salíamos a correr en las mañanas, en la tarde al gimnasio, cuando ellos se fueron a sus equipos ya iban preparados, yo sé que cuesta bastante hasta donde han llegado, yo me siento muy feliz como padre”, afirmaba ‘Lelo’ Santis con gran emoción.

¿A quién apoyará en la final?

Santis Padre, afirmó que si por el fuera, entregaría un trofeo a cada uno de sus hijos, a sabiendas que es difícil apoyar a un solo equipo cuando dos de sus hijos están representando a distintas instituciones.

“Yo quisiera que hubieran dos copas, pero no se puede”, explicó Santis.

“El jueves apoyaré 100% a Diego, apoyaré a Santa Lucía porque me invitaron. Estaré con el después del partido porque así deber ser. Y el fin de semana estaré con la playera de Comunicaciones apoyando a Óscar”, afirmó, resaltando que estará presente en ambos juegos.

Orgulloso de ver a sus retoños crecer

En la entrevista, Santis recalcó que tiene ocho hijos, entre ellos Óscar y Diego, afirmó que es difícil ser padre, pero reconoció que pese a las adversidades ha logrado enseñarle cosas positivas a sus hijos y guiarlos al camino del bien.

“Agradezco mucho a Dios, que me ha dado la virtud de ser un padre responsable, tengo 8 hijos y siempre he estado con ellos”, explicaba.

“Por azares del destino yo me quedé solo con mis hijos (Óscar y Diego) y yo he luchado solo con ellos, trabajando, dándole alimentos, fueron años fuertes, pero Dios me ayudó mucho para sacar adelante eso, ahora tengo mi pequeña empresa y todo ese sufrimiento que tuve algún tiempo, Dios ahora me lo está recompensando”, sentenció el padre de los hermanos Santis.

