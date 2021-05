Dueño del Manchester City pagará el pasaje de los hinchas a la final de la Champions League

City dispone de 6 mil entradas para su partido frente al Chelsea, que podría permitirle ganar la Champions League por primera vez en su historia.

Manchester City anunció este martes que su propietario, el jeque Mansour Bin Zayed al Nayan, pagará los gastos de desplazamiento de los aficionados que acudan a la final de la Liga de Campeones, el 29 de mayo en Porto.

City dispone de 6 mil entradas para su partido frente al Chelsea, que podría permitirle ganar la más prestigiosa de las competiciones europeas por primera vez en su historia.

La final, que debía inicialmente disputarse en Estambul, no se jugará allí debido a una serie de casos de covid-19 en Turquía y fue desplazada a Portugal, donde la situación es mejor, pero los aficionados de los dos clubes deberán entrar y salir del territorio en el espacio de 24 horas, mostrando a su entrada un test negativo reciente.

His Highness Sheikh Mansour will fund the flight and transfer costs for the Official Club trip to the #UCLfinal in Porto at the end of the month 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/FxFwnS5WJB

— Manchester City (@ManCity) May 18, 2021