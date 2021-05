Ter Stegen confirma que se perderá la Eurocopa

El guardameta del FC Barcelona confirmó que pasará por el quirófano y se perderá el torneo continental con la Selección de Alemania.

El arquero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, renunció a disputar la Eurocopa este verano para someterse a una operación en la rodilla, anunció el propio jugador este lunes.

“Decidí junto al equipo médico de mi club someterme a otra intervención en la rodilla. Estoy triste por perderme la Eurocopa”, escribió el arquero de 29 años en su cuenta de Instagram.

“Por primera vez desde hace años apoyaré a mi país desde casa, como un aficionado”, añadió.

