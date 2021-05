Charles Fernández en el top-15 de la Copa Mundial de Pentatlón

El guatemalteco tuvo una destacada actuación en la competencia que se desarrolla en Hungría.

El pentatleta guatemalteco Charles Fernández tuvo una destacada actuación en la Copa Mundial de Pentatlón moderno que se celebra en Hungría este fin de semana.

Charles Fernández se colocó como el mejor pentatleta de América tras finalizar en la posición 12, de los 36 participantes en la Gran Final de la Copa Mundial de Pentatlón que se celebra en tierras europeas.

El guatemalteco se sigue preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio, Charles es una de las cartas fuertes de Guatemala para conseguir medalla en las justas olímpicas.

