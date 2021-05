Christopher Ramírez se despide de Sanarate y es nuevo refuerzo Superchivo

El futbolista guatemalteco de 27 años reforzará el ataque altense para el próximo torneo.

Ayer por la noche, el futbolista guatemalteco de 27 años Christopher Ramírez se despidió de Sanarate FC con un emotivo mensaje a través de redes sociales, Ramírez jugó dos torneos con la Máquina Celeste (Apertura 202o y Clausura 2021), club con el que lastimosamente no logró salvar la categoría.

“Mi máquina celeste, llegamos a la última parada y con eso me tengo que despedir de ustedes. Solo me queda agradecerte por todo. Gracias equipo, gracias afición, gracias Sanarate. Lo que he vivido con ustedes lo viven pocos. Gracias por los momentos de alegría, de apoyo, de cariño y de amor”.

“Me aceptaron como soy y por eso siempre van a estar en mi corazón. Pase lo que pase, los recuerdos que tengo de Sanarate siempre van a estar acompañados con una sonrisa y un gran orgullo. Me voy con el corazón lleno. Gracias, mi máquina celeste. GRACIAS, SANARATE”, fue el mensaje del futbolista guatemalteco.

Nueva aventura en el futbol nacional

Ahora, tras anunciarse su salida del cuadro sanarateco, el futbolista guatemalteco vivirá una nueva aventura en Liga Nacional, concretamente en el departamento de Quetzaltenango.

Christopher Ramírez es nuevo jugador de Xelajú Mario Camposeco para el Apertura 2021, así lo anunció el club lanudo a través de sus distintas redes sociales.

“¡Bienvenido a Xelajú MC! El jugador nacional Christopher Ramírez, se une al plantel chivo para la temporada 2021-2022. ¡Qué orgullo ser Superchivo!”, fue el mensaje de bienvenida de Xelajú MC a Ramírez.

Este será el cuarto equipo de Christopher Ramírez en el futbol guatemalteco, cabe resaltar que previamente militó en Guastatoya, Antigua GFC y su último club que fue Sanarate FC.

Ramírez ha sido convocado a distintos procesos de la Selección Nacional de Guatemala y espera tener una oportunidad en la fecha FIFA que se disputará en el mes de junio.

