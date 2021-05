Gianluigi Buffon pondrá punto y final a su historia con la Juventus al terminar la temporda

El experimentado guardameta Gianluigi Buffon anunció este martes que no continuará con la Juventus la próxima temporada y no descarta el retiro de no encontrar club.

Gianluigi Buffon anunció este martes que no continuará con la Juventus la próxima temporada, el contrato del portero italiano vence este 30 de junio y decidió no renovarlo, aunque su futuro aún no está definido.

De esta forma, acabará una de las relaciones más largas en la historia del futbol, Buffon sin duda alguna dejó grabado su nombre en letras doradas en una institución como la Juventus de Turín.

Este será el segundo adiós de Buffon con la ‘Juve’. El primer adiós tuvo lugar en 2018, cuando se marchó al PSG. Regresó un año después y aceptó con humildad ser el segundo de Szczesny.

#FutbolHD Gianluigi Buffon se irá de la Juventus (@juventusfc) cuando la temporada termine: 🗣️ “Este año se cerrará esta experiencia. O dejo el fútbol o encuentro otro equipo que me estimule”, dijo el guardameta en BeIN Sports. pic.twitter.com/9Fk8xp3aVV — Habla Deportes (@HablaDeportes) May 11, 2021

El fin de una historia de amor

Este temporada, será la última de Buffon con el equipo de sus amores, donde conquistó 21 títulos (diez Scudett, cuatro Copas, seis Supercopas y un campeonato de Serie B) y sumó 683 presencias.

El legendario guardameta, hablando en una entrevista con ‘BeIN Sports’, anunció la voluntad de cerrar su periplo bianconero, aunque deja la puerta abierta a otra aventura en el verde: “Mi futuro está claro: este año se cerrará de manera definitiva esta hermosa y larguísima experiencia con la Juve”.

“Me retiraré si no encuentro una situación que me dé nuevos estímulos por jugar, o por vivir una nueva experiencia de vida. Creo que le he dado todo a la Juventus, y he recibido todo. Más que esto no se puede hacer. Llegamos al final de un ciclo y es justo que yo siga mi camino”, señaló Gianluigi Buffon.

🇮🇹 Buffon (43) anunció que no seguirá en Juventus después del 30 de junio, fecha en la que termina su contrato ❤️ "O me retiro y dejo de jugar, o encuentro otra situación que me estimule… Creo que lo he dado todo y aquí acabé un ciclo" (vía BeIN Sports) pic.twitter.com/riTzuEawrB — Diario Olé (@DiarioOle) May 11, 2021

No será el final soñado, pero Buffon tiene todavía la oportunidad de celebrar otro trofeo antes de marcharse: el 19 de mayo la Juve se jugará la final de Copa contra el Atalanta. Su presencia desde el primer minuto era muy probable ya que ha sido el guardameta habitual en Coppa Italia, y después de este anuncio lo es todavía más.

