VIDEO. Iztapa toma ventaja ante Municipal pero se arma conato de bronca

“Los Peces Vela” sorprendieron al “mimado de la afición” y olfatean las semifinales, pero al final del juego hubo agarrones de pelo y empujones. Mira el video:

El Deportivo Iztapa cumplió en casa y se acercó este jueves a las semifinales del Torneo Clausura, tras derrotar por 3-1 a Municipal, pero el pase se definirá el domingo en la casa de los rojos.

Iztapa 3-1 Municipal

Cristian Hernández hizo el primero, de penalti, en el minuto 40, mientras que Iván García colocó el segundo, con la mano, en el 55 y Cristian Albizures marcó el tercero en el 58. José Carlos Martínez hizo el descuento en el 73, que mantiene con vida a Municipal, en busca de las semifinales.

Lamentablemente el juego terminó con un conato de bronca entre el cuerpo técnico de Municipal, jugadores y aficionados de Iztapa.

Conato de bronca entre jugadores de los equipos pez vela y escarlatas al terminar el partido. Iztapa ganó 3-1 a Municipal en los cuartos de final ida del #Clausura2021 en el estadio 🏟 el Morón. @Deportes_PN ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/B3QxbbW5Ib — Omar Solís (@noel_solis) May 6, 2021

En las tomas captadas en el estadio El Morón se ve claramente como el técnico rojo Sebastián Bini agarra del pelo a Julián Priego, mientras seguidores locales, desde la tribuna, le gritan de todo a Alejandro Díaz, quien les responde.

Las acciones

Pese a que Municipal presionó desde los primeros minutos, parece que el intenso calor (38 grados centígrados) les caló y poco a poco fueron perdiendo rapidez y precisión, lo que fue aprovechado por “los Peces Vela”, que a los 30 minutos ya dominaban en el encuentro.

Fotos: Omar Solís

Los rojos amenazaron en un principio con remates de Alejandro Díaz, a lo que los porteños respondían con aproximaciones de Jordan Smith, que en dos ocasiones estuvo apunto de abrir el marcador con tiros libres, pero el balón se fue a un lado de la portería que defendía Kenderson Navarro en los minutos 19 y 31.

Los goles

Y finalmente, de tanto buscarlo, los locales abrieron el marcador en el minuto 40, con un penalti cobrado por Christian Hernández, luego de una falta de Navarro sobre Carlos Kamiani Félix. Con el 1-0 se fueron al descanso.

La falta de Kenderson Navarro de Municipal que le hizo a Carlos Kamiani de Iztapa, que provocó la falta de penal a favor del equipo pez vela. Esto sirvió para que Cristian Hernández anotara para el 1-0 para el equipo local previo a terminar el primer tiempo. ⁦@Deportes_PN⁩ pic.twitter.com/e1wmuW4DpR — Omar Solís (@noel_solis) May 6, 2021

En la segunda mitad, Iztapa no bajó los brazos y rápidamente anotó el segundo, aunque con polémica. Tras un rechace de Navarro, el balón le quedó a Iván García, quien no desperdició y anotó con la mano derecha, pero el árbitro no marcó la falta y validó el gol.

Los peces vela abren el marcador por parte de Cristian Hernández. Iztapa 1 Municipal 0. Cuartos de final ida del #Clausura2021. ⁦@Deportes_PN⁩ ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/v9HdyJjGXE — Omar Solís (@noel_solis) May 6, 2021

Y tres minutos después, Christian Albizures colocó el tercero, un golazo desde fuera del área, que no pudo alcanzar Navarro.

Pero Municipal no se dio por vencido y consiguió el descuento en el 74, por medio de José Carlos Martínez, quien recibió un centro dentro del área para cruzar a Tatuaca, un gol que mantiene vivas las esperanzas del equipo rojo, de clasificarse a la siguiente fase.

José Carlos Martínez del equipo rojo descuenta el marcador. Iztapa 3 Municipal 1. Cuartos de final ida del #Clausura2021. @Deportes_PN ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/N9vnLNvGY1 — Omar Solís (@noel_solis) May 6, 2021

Municipal pudo hacer más, con dos chilenas de Harim Quezada, en los minutos 68 y 90, pero Tatuaca se lució con grandes atajadas.

Esto dijo el autor del tercer gol, Cristian Alvizures del equipo pez vela tras el marcador 3-1 que hizo Iztapa sobre Municipal en los cuartos de final ida del #Clausura2021. @Deportes_PN ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/1rYJBKe74x — Omar Solís (@noel_solis) May 6, 2021

El partido de vuelta se llevará a cabo el domingo a las 11:00 horas en el estadio El Trébol.

Lo que dijo el “flaco” Martínez de Municipal al terminar el partido donde el equipo escarlata perdió 3-1 ante Iztapa, juego de cuartos de final ida del #Clausura2021 disputado en el estadio 🏟 el Morón. @Deportes_PN ⁦@EUDeportes⁩ pic.twitter.com/INPiBde4Lv — Omar Solís (@noel_solis) May 6, 2021

(Visited 105 times, 105 visits today)