El City buscará superar al PSG para avanzar a su primefa final de Champions League

Los 'Cityzens' se llevaron el partido de ida con un marcador de 1-2 en el Parque de los Príncipes en París.

Tras caer 2-1 frente al Manchester City, la vuelta de semifinales de Champions del martes (13:oo horas) será el fin de un sueño o la final soñada para el PSG, mientras que el equipo inglés está a un paso de jugar por primera vez el partido por el título.

Noqueado en su feudo el miércoles pasado con latigazos de Kevin De Bruyne y Ryad Mahrez, el PSG quiere prolongar su sueño de conseguir su segunda final de Champions consecutiva, el 29 de mayo en Estambul.

Por eso, los parisinos aseguran haber hecho borrón de un revés que la prensa interpretó como una falta de preparación mental del equipo.

