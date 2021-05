Hamilton se consagra en el Gran Premio de Portimao, en Portugal

Su principal rival, y segundo a siete puntos en la clasificación del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), fue segundo en meta

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) tomó un poco de aire al frente de la general del Mundial de Fórmula 1 tras ganar su segundo Gran Premio de tres disputados esta temporada, este domingo en el circuito portugués de Portimao.

Su principal rival, y segundo a siete puntos en la clasificación del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), fue segundo en meta, y el otro piloto de Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, ocupó el tercer cajón del podio a pesar de haber salido desde la pole.

Con su habitual sangre fría, Hamilton, segundo en la parrilla de salida, no se puso nervioso cuando Verstappen le adelantó en la séptima vuelta, cuando la carrera recomenzaba después de que saliera el ‘safety car’.

En el 11º giro superó al neerlandés y posteriormente, en el 20º, a un Bottas sin ritmo.

The moment @LewisHamilton took his second win of 2021! 🎉#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/wBl2oQauAb

— Formula 1 (@F1) May 2, 2021