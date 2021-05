El mensaje de Lionel Messi para eliminar el abuso a través de redes sociales

La estrella del FC Barcelona se unió a la campaña británica #StopOnlineAbuse que buscar erradicar el abuso a través de redes sociales.

El uso de la tecnología creció bastante a raíz la crisis sanitaria por el coronavirus, aunque tiene cosas buenas y otras malas, sobre todo las redes sociales.

Lionel Messi sabe perfectamente el impacto que puede tener un mensaje en redes sociales. Por eso, el astro argentino se unió a la campaña británica #StopOnlineAbuse en el día que alcanzó los 200 millones de seguidores en Instagram.

El objetivo de Leo Messi no es festejar su nuevo récord sino concienciar a las personas para que los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones sean eliminados, así como también presionar a las empresas para que tomen cartas en el asunto. Todo para que las redes sociales se conviertan en un lugar más seguro y de respeto.

Gran mensaje de Lionel Messi

“Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo. Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes, pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las PERSONAS que están detrás de cada perfil, que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso, que ríe, llora, disfruta y sufre, seres humanos con sentimientos.

Elevemos nuestra voz para detener el abuso en las redes sociales. Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego, incluso alguien ajeno a todo esto, da igual la raza, religión, ideología o género… Nadie se merece ser maltratado ni insultado. Convivimos viendo y experimentando abusos, cada vez más y peores en cada una de las redes, sin que nadie haga nada por evitarlo. Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos.

Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados… y que se queden por siempre afuera de ellas los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones. Para ustedes que forman parte de estas redes y que siempre están junto a mí, espero que me acompañen y apoyen en esta cruzada.

Abrazo grande a todos y felicito a toda la gente del fútbol en Reino Unido por su idea de armar la campaña contra el abuso y la discriminación en redes“, fue el mensaje del astro argentino a través de su perfil de Instagram.

El domingo 2 de mayo no solo será una jornada crucial para el Barcelona de Lionel Messi a nivel futbolístico, cuando se enfrente al Valencia en un encuentro decisivo por la reñida lucha de La Liga, sino que al mismo tiempo también será una fecha particular por otro motivo: se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, razón por la cual el conjunto catalán lucirá una camiseta especial en la antesala del partido.

