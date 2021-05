Manchester City cerca de coronarse campeón de la Premier League

#PremierLeague | Una derrota del Manchester United este domingo ante el Liverpool le daría el título a los 'Cityzens'.

El Manchester City de Pep Guardiola ha dado un paso gigante para acercarse al título de la Premier League 2020/2021 tras derrotar este sábado al Crystal Palacer el Selhurst Park (0-2).

Los goles del City fueron obra del argentino Sergio Agüero y del español Ferran Torres. El ‘Kun, abrió el marcador a los 57 minutos y tan solo un par de minutos después (59’), Ferran Torres liquidó el encuentro que acerca al City al título de la Premier League.

Guardiola realizó varias rotaciones, pensando en la vuelta de las semifinales de la Champions ante el PSG del próximo martes. Aké, Laporte, Mendy, Ferran, Fernandinho, Sterling, Agüero y Gabriel Jesus fueron titulares.

El Manchester City tiene la consecución de la Premier League muy cerca. Los ‘citizens’ ganaron (0-2) en Selhurst Park al Crystal Palace y podrían ser ya campeones esta jornada.

Si el Manchester United pierde en Old Trafford ante el Liverpool el clásico de esta domingo se llevarán el título. Si no, lo serán ganando al Chelsea en el Etihad la próxima jornada. Sus 13 puntos de ventaja (con un partido mas) les dan un amplio margen.

El City busca liquidar la serie contra el Paris Saint-Germain este martes cuando se enfrenten en el Etihad Stadium. Los cityzens remontaron y se llevaron el triunfo de ida ante los parisinos con un marcador de 1-2.

Por los parisinos anotó Marquinhos en la primera parte. Ya en el complemento, el City salió con otra mentalidad e intensidad y le dieron la vuelta al marcador con los goles de Kevin de Bruyne y Riyad Mahrez.

🔝 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗗𝗲 𝗕𝗿𝘂𝘆𝗻𝗲. Big game, big player…

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2021